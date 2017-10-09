Москва, 9 октября, 2017, 15:46 — ИА Регнум. В России за неделю (с 27 сентября по 4 октября) количество безработных граждан снизилась на 1,9% и составила 723 тыс. 977 человек. Год назад безработными числились 853 тыс. 810 человек, сообщили в Минтруда РФ.

Владимир Соколов. Безработица. 1986

Неделей ранее (20−27 сентября) количество безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, уменьшилось на 1,2%.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 70 регионах России.

В 14 субъектах РФ отмечен рост числа безработных.

Не изменилась численность безработных в Москве.

Количество свободных вакансий в службах занятости составляет 1,6 млн единиц.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в августе 2017 года в России уровень безработицы впервые за три года опустился ниже отметки 5%,

Напомним, число безработных в России снижается более полугода — с 15 марта 2017 года. Тогда насчитывалось 923 тыс. 615 безработных. Работу нашли более около 200 тыс. граждан.

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