Москва, 9 октября, 2017, 15:42 — ИА Регнум. Мандат депутата Госдумы Александра Буркова («Справедливая Россия») может перейти Валерию Черешневу или Дмитрию Ионину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 октября сообщил замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«У нас есть, из кого выбирать, мандат может перейти Черешневу, он второй в списке, или Ионину», — сказал Емельянов.

Решение о новом депутате от фракции будет принимать президиум «Справедливой России», очередное заседание которого состоится 27 октября, однако Емельянов не исключил возможности внеочередного заседания партийного органа.

Депутат Госдумы Александр Бурков назначен врио главы Омской области. Президент РФ Владимир Путин также подписал указ о прекращении полномочий губернатора Омской области Виктора Назарова.

Отметим, что Черешнев ранее уже был депутатом Госдумы VI созыва, возглавлял комитет по науке., сейчас он является директором Института иммунологии и физиологии УрО РАН.

Дмитрий Ионин принимал участие в выборах губернатора Свердловской области, сейчас он является руководителем фракции «Справедливая Россия» в Заксобрании Свердловской области.

Напомним, Бурков представлял в Госдуме Свердловскую область, Пермский край, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область).