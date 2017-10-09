Москва, 9 октября, 2017, 16:29 — ИА Регнум. В первом полугодии 2017 г. миграционный прирост населения России существенно сократился, впервые с 2010 г. миграционный прирост не компенсирует естественную убыль населения. Об этом говорится в исследовании Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте Российской Федерации.

Украинка, графити

При этом, как утверждают эксперты РАНХиГС в «Ежемесячном мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения», основным донором продолжает оставаться Украина.

В 2017 г., согласно докладу, численность иностранцев, пребывающих в России, находится на уровне прошлого года, но по-прежнему отстает от докризисных показателей. Наиболее многочисленные группы иностранцев — граждане стран Средней Азии и Украины. По сравнению с 2016 годом немного выросло число трудовых мигрантов из СНГ и число оформляемых ими разрешений на работу и патентов.

В первом полугодии 2017 г. миграционный прирост населения России составил 102,3 тыс. человек, это существенно меньше, чем в соответствующий период 2016 г. (141,9 тыс.). По сравнению с прошлым годом число прибывших международных мигрантов сократилось, а число выбывших увеличилось. В сочетании с сильным увеличением естественной убыли населения впервые с 2010 г. население России в первом полугодии сокращалось, так как миграция не компенсировала естественную убыль.

В разделе Временная миграция говорится, что общее количество пребывающих в России в 2017 г. иностранцев находится примерно на уровне 2016 г. и значительно отстает от показателей 2013—2015 гг. С марта по конец июля 2017 г. наблюдается выраженный весенне-летний рост числа иностранцев — с 9,4 млн. до 10,2 млн. Это значит, что Россия отчасти восстановила свою привлекательность для различных категорий иностранцев, хотя по абсолютным цифрам отставание от прошлых лет не преодолено. На 1 августа 2017 г. в России находилось 10,2 млн. иностранцев.

Неизменной остается доля граждан СНГ среди всех пребывающих в России иностранцев — 86%, на 1 августа их было 8,76 млн. Внутри этой категории более 40% составляют граждане среднеазиатских государств и 27% — граждане Украины.

Пребывание иностранных граждан из СНГ в РФ на дату, человек