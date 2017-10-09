Москва, 9 октября, 2017, 16:29 — ИА Регнум. В первом полугодии 2017 г. миграционный прирост населения России существенно сократился, впервые с 2010 г. миграционный прирост не компенсирует естественную убыль населения. Об этом говорится в исследовании Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте Российской Федерации.

Украинка, графити

При этом, как утверждают эксперты РАНХиГС в «Ежемесячном мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения», основным донором продолжает оставаться Украина.

В 2017 г., согласно докладу, численность иностранцев, пребывающих в России, находится на уровне прошлого года, но по-прежнему отстает от докризисных показателей. Наиболее многочисленные группы иностранцев — граждане стран Средней Азии и Украины. По сравнению с 2016 годом немного выросло число трудовых мигрантов из СНГ и число оформляемых ими разрешений на работу и патентов.

В первом полугодии 2017 г. миграционный прирост населения России составил 102,3 тыс. человек, это существенно меньше, чем в соответствующий период 2016 г. (141,9 тыс.). По сравнению с прошлым годом число прибывших международных мигрантов сократилось, а число выбывших увеличилось. В сочетании с сильным увеличением естественной убыли населения впервые с 2010 г. население России в первом полугодии сокращалось, так как миграция не компенсировала естественную убыль.

В разделе Временная миграция говорится, что общее количество пребывающих в России в 2017 г. иностранцев находится примерно на уровне 2016 г. и значительно отстает от показателей 2013—2015 гг. С марта по конец июля 2017 г. наблюдается выраженный весенне-летний рост числа иностранцев — с 9,4 млн. до 10,2 млн. Это значит, что Россия отчасти восстановила свою привлекательность для различных категорий иностранцев, хотя по абсолютным цифрам отставание от прошлых лет не преодолено. На 1 августа 2017 г. в России находилось 10,2 млн. иностранцев.

Неизменной остается доля граждан СНГ среди всех пребывающих в России иностранцев — 86%, на 1 августа их было 8,76 млн. Внутри этой категории более 40% составляют граждане среднеазиатских государств и 27% — граждане Украины.

Пребывание иностранных граждан из СНГ в РФ на дату, человек

04.08.1401.08.1501.08.1601.08.17
Азербайджан605 612553 511515 783555 508
Армения536 620534 928528 399518 864
Белоруссия458 782588 467727 679686 756
Казахстан580 046704 934597 204568 135
Киргизия555 003518 719576 020622 949
Молдавия591 719539 380491 817430 803
Таджикистан1 170 403987 148978 5271 077 208
Узбекистан2 551 3092 133 4941 827 9621 975 506
Украина2 090 8452 645 0762 541 6642 325 384
СНГ, всего9 140 3399 205 6578 785 0558 761 113