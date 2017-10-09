Москва, 9 октября, 2017, 15:31 — ИА Регнум. В связи с закрытием площадок Америки и Канады ликвидность товарно-сырьевого рынка 9 октября пониженная, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко.

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За основу принятия решений игроки берут пятничные данные — это статистика по рынку труда Штатов и данные по буровым установкам от Bakef Huges.

«Однако стоит отметить, что, несмотря на сокращение общего числа буровых на четыре единицы, нефтяной рынок остается под давлением, опасаясь того, что тропический шторм Нейт может заморозить работу НПЗ. Как известно, по данным Бюро по безопасности и охране окружающей среды, Нейт 8 октября привел к приостановке порядка 93% мощностей по добыче в Мексиканском заливе (около 1,62 млн баррелей в день)», — отметила эксперт.

Плюс игроки сочли слабые данные по количеству рабочих мест вне с/х отрасли отражением последствий ураганов Ирма и Харви и сосредоточились на положительных сдвигах — это сокращение показателя безработицы до 4,2% (16-летний минимум) и рост показателя зарплат в сентябре с 2,6% до 2,9%.

«Также, по оценкам фьючерсного рынка Америки, вероятность поднятия ставки в декабре увеличилась до 77%, что позволило индексу доллара закончить четвертую неделю ростом. Закрытие минувшей недели выше уровня 93,50 пунктов по индексу доллара (DX) открыло ему дорогу к дальнейшему росту в диапазон 96,50−97 пунктов», — пояснила Игнатенко.

Если доллар США продолжит свой рост, то нефть может покинуть пределы растущего тренда, в котором она находится с 21 июня. Сейчас в качестве уровня поддержки выступает район $54−54,50 за баррель, прохождение которого может вернуть котировки Brent в район $50−50,50 за баррель.

«На текущей неделе стоит обратить свое внимание на публикацию ежемесячного доклада ОПЕК 11 октября. 12 октября помимо данных по запасам, которые сдвинутся на один день из-за выходного дня 9 октября, выйдет также ежемесячный доклад МЭА по рынку нефти. Именно эти события и станут ключевыми для дальнейшей динамики цен на черное золото», — полагает эксперт.

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