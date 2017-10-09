Москва, 9 октября, 2017, 14:59 — ИА Регнум. Временно исполняющим обязанности губернатора Омской области назначен Александр Бурков. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Бурков

Президент сообщил Александру Буркову о его назначении врио губернатора Омской области в ходе личной встречи.

Экс-губернатор Омской области Виктор Назаров сегодня подал в отставку по собственному желанию. Владимир Путин принял его отставку.

Указ президента РФ вступает в силу со дня его подписания.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние дни в отставку ушли главы восьми регионов России. По данным различных источников, отставки глав регионов продолжатся, уволены будут около 10−20 глав регионов. Большинство политологов связывают эти кадровые решения с приближающимися губернаторскими выборами.

Напомним, очередная серия масштабных кадровых изменений в губернаторском корпусе началась 25 сентября, когда президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина. 26 сентября был отправлен в досрочную отставку губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, 28 сентября — глава Ненецкого АО Игорь Кошин, 29 сентября — губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, 3 октября — глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, 4 октября — губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, 5 октября — губернатор Орловской области Вадим Потомский, 6 октября — губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

Справка ИА REGNUM

Бурков Александр Леонидович родился 23 апреля 1967 года в городе Кушва Свердловской области.

В 1989 году окончил теплоэнергетический факультет Уральского политехнического института имени С.М. Кирова по специальности «Инженер-теплоэнергетик». С 1989 года по 1990 год работал инженером на предприятии «ТАЛ Малахит» города Свердловск.

С 1990 года по 1995 год Бурков трудился на различных должностях в Рабочем центре экономических реформ при правительстве РФ.

В 1995—1998 годах был заместителем председателя правительства Свердловской области — председателя комитета по управлению государственным имуществом Свердловской области.

С 1994 года неоднократно избирался депутатом обеих палат Законодательного собрания Свердловской области.

В декабре 2007 года Бурков был избран депутатом Государственной думы РФ пятого созыва по федеральному списку партии «Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь».

С апреля 2011 года — член президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия».

На выборах 18 сентября 2016 года Бурков был избран депутатом Государственной думы VII созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией «Справедливая Россия».

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