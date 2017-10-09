Вильнюс, 9 октября, 2017, 14:11 — ИА Регнум. В Литве приступает к работе миссия советников по физической безопасности МАГАТЭ (далее — миссия IPPAS), во время которой 9—20 октября будет оцениваться нынешний режим физической безопасности объектов ядерной энергетики, ядерных материалов и других радиоактивных веществ, сообщили ИА REGNUM сегодня, 9 октября, в литовской государственной инспекции по атомной энергетике.

Ядерная энергетика

По словам начальника ведомства Михаила Демченко, это уже третья миссия IPPAS в Литве за 27 лет независимости.

«Надеемся, что дальновидность и опыт участников миссии советников по физической безопасности позволят еще качественнее оценить нынешний режим, выявить прогресс и предусмотреть сферы, которые нужно усовершенствовать в первую очередь. Область кибернетической безопасности объектов ядерной энергетики в Литве будет оцениваться впервые», — сказал Демченко.

Миссия IPPAS проходит в Литве в полном объеме, то есть аспекты, оцениваемые экспертами, охватывают все сферы.

В Литве, тем временем, продолжаются работы по полному демонтажу остановленной Игналинской АЭС в городе Висагинас. Тем временем городской новостной портал ntts.lt пишет о том, что в канализационной системе Висагинаса обнаружен повышенный уровень трития. Тритий — это сверхтяжёлый водород, обозначается символами T и 3H, радиоактивный изотоп водорода.

«Центром радиационной защиты и лабораторией внешней дозиметрии ИАЭС был произведен отбор проб воды хозбытовой канализации города. Наибольшая концентрация трития обнаружена в воде хозбытовой канализации объединенного коллектора города. Ее значение — в пределах 6—8 Бк/л (фоновая концентрация трития в водных средах региона не более 1 Бк/л). Это означает, что барьеры безопасности на ИАЭС нарушены и имеет место загрязнение тритием жилого фонда города и, соответственно, проживающих в нем людей», — пишет издание, цитируя обращение местного Общественного совета по экологии и энергетике к минздраву Литвы.

Опрошенные порталом эксперты объясняют попадание радиоактивного вещества в бытовую канализацию нарушением регламента безопасности самими работниками станции.

«Наличие трития в организме трудно определить приборами, он не фиксируется на выходе со станции. Если работник не попарился в санпропускнике в сауне, а тритий хорошо выводится с потом, то человек может принести тритий, попавший в его организм, в семью, своим детям, соседям и передать его окружающим», — объясняет висагинский ветеран ИАЭС Борис Дизик.

Несмотря на то, что повышенная норма трития в канализации относительно невысока, известие вызвало скандал. По данным ИА REGNUM, город посетили представители минэнерго Литвы, которые потребовали от местных властей «заглушить» тему и «не сеять панику». Республиканские литовские СМИ её «не заметили».

Напомним, что Литва при любом удобном случае и малейшей нештатной ситуации критикует соседнюю Белоруссию за проект строительства АЭС в Островецком районе, называя её «небезопасной» и «угрозой Литве».