Москва, 9 октября, 2017, 13:20 — ИА Регнум. Почти 1 млн человек были эвакуированы из-за ложных звонков о минировании в Российской Федерации с 11 сентября. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

Звонок

«С 11 сентября по 9 октября в 144 городах атаке «телефонных террористов» подверглись более 2,3 тыс. объектов (здания органов госвласти, торговые центры, школы, аэропорты, кинотеатры, вокзалы, ночные клубы)», — сказал источник.

Собеседник агентства также добавил, что всего были эвакуированы более 950 тысяч человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, начиная с 11 сентября 2017 года по России прокатилась волна ложных телефонных звонков о минировании объектов с массовым пребыванием людей, затронув более 100 городов.

Причем угроза не подтвердилась ни в одном случае.

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