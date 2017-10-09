Санкт-Петербург, 9 октября, 2017, 12:52 — ИА Регнум. Новая волна сообщений о «заминировании» началась в Санкт-Петербурге. На этот раз объектами «телефонных террористов» выбраны школы, а также здания, занимаемые структурами администрации города и Ленинградской области.

Shkolazhizni.ru Телефонный терроризм

Как сообщается в городском паблике «ДТП и ЧП» в соцсети и подтверждается информацией СМИ, эвакуированы сотрудники комитета по транспорту на Исполкомской улице, комитета по финансам на Вознесенском проспекте и комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры на площади Ломоносова.

По данным пользователей соцсети, эвакуация после анонимных угроз коснулась также комитета по промышленной политике и инновациям, комитета по предпринимательству, комитета по госзаказу.

Выведены посетители и сотрудники подведомственного комитету по труду и занятости «Центра трудовых ресурсов» на Трамвайном проспекте.

Одновременно масштабная эвакуация затронула не менее 20 школ в разных районах города. Их ученики, преподаватели и сотрудники выведены на улицы, представители правоохранительных органов проверяют здания образовательных учреждений на наличие опасных устройств и веществ.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября среди объектов в Петербурге, в отношении которых поступали анонимные сообщения о возможном заминировании, были не только общественные здания, но и резиденция правительства города — Смольный, а также здание Законодательного собрания — Мариинский дворец. Однако об их эвакуации не сообщалось.

В последующие недели главной мишенью злоумышленников были торгово-развлекательные центры города — почти все они подверглись угрозам со стороны неизвестных злоумышленников и были эвакуированы: некоторые — по нескольку раз.