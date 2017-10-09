Москва, 9 октября, 2017, 12:45 — ИА Регнум. Минтруд РФ «прощупывает почву» для того, чтобы более эффективно распределять социальную помощь.

Алексей Рожнов ИА Красная Весна Москва. Минтруд

Минтруд работает над поправками в закон о персонифицированном учете — министерство намерено собрать данные обо всех доходах граждан от максимального числа источников — в том числе налоговой службы, Росреестра, и дать право регионам пользоваться этими данными для мониторинга работающих и неработающих граждан, сообщил министр Максим Топилин.

Изменения в закон о персональном учете нужны также для того, чтобы регионы смогли определять тарифы для обязательного медстрахования, пояснил он «Российской газете».

По данным министерства, в России нелегально работают около 15 млн человек, которые пользуются всеми видами соцпомощи.