Волгоград, 9 октября, 2017, 12:29 — ИА Регнум. Волгоградцы смогли увидеть, каким их город выглядит с высоты 400 км. Фотографию с видом города-героя разместил в своём официальном аккаунте в сети интернет российский космонавт Сергей Рязанский.

Twitter.com/SergeyISS Фото со страницы

Снимок сделан прямо с Международной космической станции в августе 2017 года. На фото попали Тракторозаводский, Краснооктябрьский и Центральный районы города, а также заволжский Среднеахтубинский район.

Вид города из космоса вызвал восхищение у волгоградцев. «Родину-Мать даже из космоса видно:) Красиво! Спасибо!», «Великолепие высоты», «Красивая река и прекрасный город, браво и спасибо Сергей, Слава Волгоград и Слава России (авторские орфография и пунктуация сохранены — прим. ИА REGNUM )», — прокомментировали пользователи.

Однако восторги город вызывает далеко не у всех.

«А на земле город, не считая отдельно облагороженные места, представляет собой декорации поля чудес из того самого мудрого и поучительного кинофильма», — делится своим мнением пользователь.

Несмотря на идущие в города полным ходом работы по подготовке к чемпионату мира и явные улучшения, некоторые предпочитают настойчиво замечать только недостатки. Так произошло, например, и с недавно открытым музеем «Россия — моя история» в пойме реки Царица. Положительные отзывы, оставленные посетившими экспозицию пользователями в соцсетях, перемежаются с недоброжелательными отклика в адрес властей, которые поторопились открыть культурный объект, не завершив благоустройство территории.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Интерактивный музей в Волгограде

Громадное здание музея, переливающее вечером разноцветными огнями повестки, действительно выглядит завораживающе, а вот прилегающая территория пока оставляет желать лучшего: не везде закончены строительные работы (жители и гости города, среди которых много детей, рискуют покалечиться, прыгая через недоделанные бордюры и спотыкаясь о ещё не закатанный в асфальт гравий).

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Дорога к музею

Выразить нелицеприятное отношение волгоградцев к своему городу спровоцировало и трогательное видео жителя Алтайского края Александра Тайборина, созданного им после посещения Волгограда, который оставил сильные впечатления.

Многие поспешили «подпортить» героическую картину, нарисованную автором в своем видеоролике, назвав Волгоград «городом нищеты и разбитых дорог», «город, в котором не хочется жить, а хочется бежать отсюда».