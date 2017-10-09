Москва, 9 октября, 2017, 12:15 — ИА Регнум. Предложение о платной регистрации и чипированию питомцев не имеет большого смысла, зато приведёт к заметному раздражению населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил зампред фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

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«Я смысла в этом не вижу. Зачем людей раздражать очередной раз какими-то странными предложениями? Если кому-то регистрировать, то у кого наиболее опасные животные — тем, кто держит собак бойцовских пород, крупных животных, любителям змей. Те животные, которые потенциально опасны для других людей — их, может, и надо регистрировать и за них платить», — заявил Емельянов.

«Основную же массу — различных кошек, мы их чипировать будем и налог платить? Это выглядит очень странно. Что могут вызвать такие действия, такие заявления к президентским выборам? Раздражение дополнительное у населения, дополнительное социальное напряжение», — продолжил депутат.

Он отметил, что такая мера коснётся огромного числа людей — по данным ряда исследований, держат домашних животных около половины граждан РФ.

«Понятно, ещё большой вопрос, будет ли введен (такой закон), не будет, но то, что пошли разговоры чиновников, не очень хорошо с политической точки зрения. Мы сначала принимаем такие меры, делаем такие заявления, а затем удивляемся, чего люди на улицы выходят? Сейчас ещё выйдут владельцы с кошками, которые будут мяукать на Тверской. Думать же надо о последствиях», — заключил Емельянов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ближайшее время в Госдуму могут внести поправки, согласно которым владельцы домашних животных будут обязаны либо регистрировать животных, либо чипировать их. При этом за регистрацию предполагается ввести отдельную плату.

По данным расчетов аналитического центра НАФИ, держит домашних животных половина граждан РФ, при том наибольшая доля владельцев в общем числе — в крупных городах с населением 500 тыс. — 950 тыс. человек (57%). По данным опроса, в среднем на своих питомцев хозяева ежемесячно тратят 4,5 тыс. рублей. Специалисты НАФИ рассчитали, что, учитывая анонсированные расходы, граждане тратят на любимцев почти 950 млрд рублей в год или 1,17% ВВП.