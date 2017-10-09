Москва, 9 октября, 2017, 12:09 — ИА Регнум. Нефть марки Brent продолжила падение и к концу прошлой недели достигла отметки в 55,57 долларов за баррель, тогда как неделей ранее находилась вблизи уровня 57,50 долларов за бочку, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По его мнению, на цены продолжает давить целый список факторов: новый рекорд экспорта американских производителей, укрепление доллара, восстановление работы крупнейшего ливийского месторождения.

«Новых причин для роста котировок пока нет, и главным драйвером для увеличения цен остается возможное продление договоренности о сокращении добычи ОПЕК в начале следующего года», — пояснил Мащенко.

Американские компании, эвакуировавшие часть оборудования в преддверии урагана Нейт, планируют восстановить работу буровых установок и платформ в самое ближайшее время, после того как стихия продвинулась в глубь континента и более не угрожает рабочим.

«В том случае если на сырьевом рынке не появится нового позитива, то котировки могут продолжить падение и снизиться вплоть до 55 долларов за баррель и ниже», — считает эксперт.

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