Москва, 9 октября, 2017, 10:05 — ИА Регнум. Котировки нефти 6 октября резко снизились, полностью нивелировав ралли предыдущего дня, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

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«Игроки бросились активно фиксировать прибыль по длинным позициям на попытках пробоя уровня $57, в результате чего баррель Brent скатился в район отметки $55», — пояснил эксперт.

Оптимизм от конструктивных комментариев России и Саудовской Аравии быстрj развеялся, и участники рынка переключились на предупреждения об очередном урагане в США. Несмотря на то, что тропический шторм не успел усилиться до статуса урагана, часть НПЗ оперативно свернула работу.

«Не забыв о недавних стихиях и их последствиях, игроки забеспокоились об очередном падении спроса на сырье со стороны перерабатывающих заводов и как следствие увеличении запасов нефти», — отметил Мащенко.

Данные Baker Hughes, опубликованные вечером 6 октября, не оказали заметного влияния на рынок. Отчет отразил сокращение числа активных буровых на две единицы, что позволяет надеяться на падение запасов в рамках отчетов API и минэнерго США на этой неделе.

«Поскольку шторм Нейт ослаб и, по прогнозам, продолжит сбавлять обороты, страхи на рынке углеводородов могут поубавиться, а значит, на торгах 9 октября Brent, скорее всего, попытается отыграть потери и первым делом будет отвоевывать отметку $56, особенно в случае сохранения давления на доллар», — считает эксперт.

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