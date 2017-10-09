Киев, 9 октября, 2017, 10:05 — ИА Регнум. Специальные подразделения по борьбе с фальшивыми новостями на Украине создадут страны-члены НАТО, заявила представитель Украины в Парламентской ассамблее (ПА) НАТО Ирина Фриз, сообщает 9 октября «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По ее словам, 8 октября на съезде ПА НАТО в Румынии было предложено расширить помощь Украине, Грузии и Молдавии по борьбе с дезинформацией в «сфере стратегических коммуникаций». По итогам обсуждения участники съезда приняли итоговую резолюцию.

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Согласно принятой резолюции, страны-члены НАТО разработают механизмы работы с частными СМИ и медиа-холдингами для предупреждения фальшивых новостей, а также для противодействия «враждебной пропаганде». Помимо этого, отдел общественной дипломатии НАТО и другие институты альянса, работающие в информационной сфере, получат дополнительное финансирование.

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Напомним, 63-я сессия ПА НАТО проходит с 7 по 9 октября в столице Румынии. На съезде принимают участие 29 стран-членов НАТО и 23 страны, не входящие в альянс. В ходе конференции было принято решение, что в 2020 году съезд Парламентской ассамблеи состоится в Киеве.