Санкт-Петербург, 9 октября, 2017, 09:50 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге подвели итоги конкурса на проект нового музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда» на Смольнинском мысу. Как сообщает заказчик конкурса, победителем вышла «Студия 44» петербургского архитектора Никиты Явейна. Утверждается, что решение было принято с учетом мнения не только специалистов, но и блокадников.

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга Проект музея Блокады Ленинграда. Архитектурное бюро «Студия 44» (Санкт-Петербург)

Комплекс собираются возвести на средства бюджета Петербурга, он будет располагаться на Смольнинской набережной на стрелке Невы западнее Смольного монастыря. Для музея город предоставит участок площадью 1,73 га.

Согласно логике проекта Явейна, в центре будут располагаться несколько отдельно стоящих блоков от которых предполагается движение посетителя к внешним границам расходящегося круга. Гость музея пройдет от «Обороняющегося города» к «Окруженному городу», затем через «Погребенный город», «Прорывающийся город» к «Выстоявшему городу».

Блоки под названиями «Скорбь», «Огонь», «Голод», «Производство», «Быт», «Культура и наука» экспозиционно посвящены разным сторонам блокадной жизни. Так, в блоке «Огонь» над головами посетителей подвесят боеголовки. В блоке «Быт» разные этажи будут рассказывать об уборке города, воздушной обороне, блокадной квартире и жизни социальных учреждений.

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга Проект музея Блокады Ленинграда. Архитектурное бюро «Студия 44» (Санкт-Петербург)

Музей обороны и блокады Ленинграда будет объединять общественные пространства, парк, постоянную экспозицию и зоны временных выставок, институт Памяти (научно-исследовательский и образовательный центр), мемориалы, общедоступные архив и библиотеку и фондохранилище.

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Помимо «Студии 44» в конкурсе участвовали петербургские бюро «Архитектурная мастерская Мамошина», «Земцов, Кондиайн и партнеры», «Архитектурная мастерская Романова», бюро «А.Лен», а также москвичи из проектного института «Арена», норвежцы из бюро Snohetta, финское бюро Lahdetaa & Mahlamaki и немецкая мастерская Thomas Herzog Architekten.

Добавим, под музеем на глубине 20 метров будет располагаться элемент развязки будущего Орловского тоннеля, который призван связать правый и левый берега Невы. «Внутри» петли развязки и окажется здание музея.