Вашингтон, 9 октября, 2017, 08:42 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп может поставить США на путь к Третьей мировой войне: для него президентство похоже на «реалити-шоу», заявил в интервью The New York Times сенатор-республиканец, глава комитета по международным делам Боб Коркер.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По его словам, беспокоиться об этом должен каждый, кому небезразличны США. Это «безрассудное поведение» на международной арене «тревожит» сенатора. Конкретных примеров Коркер не привел, однако напомнил, что неоднократно дипломатические усилия США оказывались под угрозой из-за записей президента в Twitter.

«Я знаю, что, публикуя вещи в Twitter, он несколько раз вредил нам в том, что касается переговоров, которые в тот момент велись», — сказал сенатор изданию.

Глава сенатского комитета также заявил, что присутствие рядом с Трампом таких людей, как министр обороны Джеймс Мэттис, госсекретарь Рекс Тиллерсон и руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли, не может не радовать: они могут «утихомирить» президента США, если он становится «взвинченным». Пока они рядом, все в порядке, заключил Коркер.

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Ранее между Трампом и Коркером в соцсети Twitter началась перепалка: сенатор объявил, что на промежуточных выборах в 2018 году не будет избираться на третий шестилетний срок, а Трамп в ответ заявил, что у сенатора «кишка тонка». Также Трамп не преминул напомнить, почему отказал Коркеру в должности госсекретаря США — тот был «причастен» к ядерной сделке с Ираном, которую сейчас критикует глава Белого дома.

Коркер в ответ на эти нападки написал в Twitter, что Белый дом превратился в «детский сад для взрослых». Между ними и раньше возникали разногласия: так, летом 2017 года Коркер обвинил Трампа в некомпетентности.

Ранее президент США Дональд Трамп в громких выражениях заявлял о своем намерении решить корейский кризис силовым путем, говоря, что Вашингтон на это готов. Кроме того, он критиковал своих предшественников заявляя, что те оставили после себя нерешенную проблему и есть только «один способ» разобраться с ней.

Что касается Ирана, то 5 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не придерживается духа соглашения о мирном характере ядерной программы, продолжая «поддерживать терроризм, распространять насилие, кровопролитие и хаос по всему Ближнему Востоку». Вашингтон должен положить конец продолжающейся «агрессии Ирана и его ядерным амбициям», сказал Трамп.

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Критикуемое главой Белого дома соглашение по иранскому атому удалось достичь при предыдущей администрации президента США Барака Обамы путем долгих переговоров. Согласно договоренностям, Тегеран отказывается от военной составляющей своей ядерной программы, но может и дальше развивать мирный атом под контролем МАГАТЭ.

С приходом в Белый дом Трампа риторика изменилась: Вашингтон возобновил противостояние с Ираном. Судьба ядерной сделки оказалась под угрозой, так как США просто не соблюдают её условия и не снимают санкции с Ирана. Тегеран — «плохой игрок» и с ним нужно обходиться «соответствующим образом», заявил Трамп.

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Кроме того, он связал две страны — КНДР и Иран, заявив, что Тегеран финансирует Пхеньян: ведёт «незаконную» торговлю.

«Я убежден, что они (иранцы — ИА REGNUM) финансируют Северную Корею, я убежден, что они торгуют с Северной Кореей, я убежден, что они ведут дела с Северной Кореей, и это абсолютно недопустимо. Это не относится к сделке, но, с моей точки зрения, относится: это называется духом соглашения», — заявил Трамп, не приведя никаких доказательств своим словам.

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