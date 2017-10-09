Остин, США, 9 октября, 2017, 07:52 — ИА Регнум. Размер астероида, который 12 октября сблизится с Землей, составляет 40 метров. Его столкновение с планетой почти неизбежно, передает издание «Политэксперт» со ссылкой на данные астронома из Университета Техаса Джудит Рис.

AJEL Астероид

Она указала, что в случае падения метеорита на Землю, планету ждут необратимые катастрофические изменения. По информации издания, речь идет о гигантском астероиде 2012 ТС4, получившим название Florence. Его размер вдвое больше, чем у известного челябинского метеорита.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что точное расстояние, на котором астероид пройдет около Земли, неизвестно. Специалисты NASA и Европейского космического агентства указали, что шансы столкновения астероида с планетой практически нулевые.

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По данным российских ученых, минимальное расстояние, на которое Florence приблизится к Земле составит 44,9 тыс. километров — это примерно в 9 раз меньше расстояния Луны от Земли.

«Астероид, составляющий в диаметре порядка 40 метров, пролетит мимо Земли 12 октября 7:42 по уральскому времени. По сравнению с другими ТС4 совсем небольшой, но он единственный пролетит так близко от Земли», — говорится в сообщении кафедры астрономии, геодезии и мониторинга окружающей среды Уральского федерального университета.

Напомним, диаметр челябинского метеорита составлял 19 метров. Он был вдвое меньше нынешнего астероида, и сильно сгорел в атмосфере. Однако в результате падения пострадали почти 1,5 тыс. человек и было повреждено порядка 7 тыс. зданий в городе.