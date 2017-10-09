Москва, 9 октября, 2017, 07:37 — ИА Регнум. Регионам России выделены дополнительные субсидии на ежемесячные денежные выплаты нуждающимся в поддержке семьям в связи с рождением третьего ребёнка или последующих детей. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

(сс) jarmoluk Семья

Дополнительные средства в размере 526,3 млн рублей выделены 25 субъектам РФ.

Ранее в связи с неблагоприятной демографической ситуацией субсидии в размере 15 млрд 825,4 млн рублей. были распределены между 50 регионами России.

Но, по данным Минтруда, в ряде регионов увеличилось по сравнению с прогнозными данными количество детей, в связи с рождением которых производится выплата.

Поэтому правительством РФ было принято решение выделить дополнительные средства на поддержку семьям в связи с рождением третьего ребёнка или последующих детей.

Средства на эти цели были зарезервированы в федеральном бюджете на 2017 год.

Таким образом, общий объём субсидий из федерального бюджета на эти цели составит 16 млрд 351,7 млн рублей.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 5 октября 2017 года.

Напомним, ежемесячные выплаты предусмотрены Указом президента от 7 мая 2012 года №606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации».

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Как сообщало ИА REGNUM, в России предложили ввести налог на малодетность. Проект концепции федерального закона, предусматривающего налог на малодетность, был направлен в мае 2017 года российскому президенту Владимиру Путину директором Института демографии, миграции и регионального развития Юрием Крупновым.

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