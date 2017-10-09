Казань, 9 октября, 2017, 07:37 — ИА Регнум. В Татарии за период с 2018 по 2020 год ожидается последовательное снижение бюджетных ассигнований по строке «здравоохранение». Если в 2017 году расходы по данной строке запланированы в объёме 23,77 млрд рублей, то уже на 2018 год данный показатель снижен до 22,49 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проект бюджета.

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В последующие годы снижение продолжится: до 21,44 млрд рублей в 2019 году и до 19,82 млрд рублей в 2020 году. Для сравнения: в 2016 году расходы на здравоохранение составляли 34,76 млрд рублей.

Среди причин — снижение объёмов межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. На 2018 год они составят 470,7 млн рублей, на 2019 год — 451,5 млн рублей, а на 2020 год — 424,4 млн рублей. Из них на лекарственное обеспечение в рамках полномочий направят 350 млн рублей в 2018 году и на 2019 — 2020 годы — по 366,1 млн рублей ежегодно. На единовременные компенсационные выплаты медработникам в 2018 году из бюджета РФ поступит 34,8 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Татарии на одном из совещаний анонсировали предстоящее повышение зарплат бюджетников, входящих в майские указы главы государства. Среди перечисленных категорий есть и врачи.

Пока же в республике медработники в основном зарабатывают менее среднего показателя по экономике региона. По сведениям Татарстанстата, хотя врачи и работники медорганизаций, имеющие высшее образование, зарабатывали 40,25 тыс. рублей (128% от средней по республике), зарплата младшего медицинского персонала была 17,26 тыс. рублей, что недотягивает до средней на 45,2%. Средний медперсонал имел зарплату 23,75 тыс. рублей: до средней оплаты труда недотягивает почти на 25%.

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Премьер-министр РТ Алексей Песошин на совещании в сентябре 2017 года заявил, что консолидированный бюджет региона на три последующих года будет дефицитным. Одной из причин этого он назвал рост расходов на повышение зарплат по майским поручениям. Темп роста фонда заработной платы прогнозируется в пределах 104,2−104,9%. В целом фонд зарплаты работников региона увеличится в номинальном выражении с 517,4 млрд рублей в 2018 году до 594,4 млрд рублей в 2021 году.

В пояснительной документации уточнено, что индексация заработной платы работников бюджетной сферы по отдельным категориям, обозначенным в указе президента РФ от 07.05.2013 № 597, будет проходить с применением индексов, позволяющих в 2018—2020 годах достигнуть параметров, установленных отраслевыми «дорожными картами».

«Рост заработной платы прочих категорий работников бюджетной сферы запланирован в размере 4% с 1 января 2018 года, на 4% с 1 января 2019 года, на 4% с 1 января 2020 года», — добавляется в документе.

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