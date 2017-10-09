Москва, 9 октября, 2017, 07:19 — ИА Регнум. Торги по нефти 6 октября завершились в минусе. Обвал начался после стремительного роста курса доллара на данных по рынку труда в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Затем пришла негативная новость, что к Мексиканскому заливу приближается шторм Нейт, который в выходные станет ураганом.

Нефтяная вышка

Цены на нефть потеряли более 2,5%. Стоимость Brent снизилась до $55,10. Трейдеры продавали фьючерс на нефть на опасениях перебоев добычи и поставок нефти.

Нефтекомпании ExxonMobil Corp., Chevron Corp. и BP Plc, закрыли в Мексиканском заливе платформы и эвакуировали персонал.

Baker Hughes отчиталась о сокращении числа буровых, но быки по нефти были увлечены другими новостями. Количество нефтяных установок снизилось на две единицы до 748 штук, число газовых установок — на две единицы до 187 штук.

По последним данным ураган Нейт ослаб до тропического шторма. На торгах в Азии стоимость Brent выросла на 0,22%, до $55,66. Из-за пятничного падения техническая картина по Brent стала медвежьей.

Если 9 октября покупатели не смогут восстановить цену до $56,65, то можно готовится к снижению котировок до $54,20.

Напомним, 6 октября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 2,42%, до $55,62 за баррель, WTI — на 2,93%, до $49,65 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в декабре 2017 года на СПбМТСБ составляет 52,23 за баррель.