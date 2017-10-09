Москва, 9 октября, 2017, 05:29 — ИА Регнум. Правительство подготовило изменения законодательства об учете и идентификации домашних животных, предполагающий платную регистрацию питомцев. В ближайшее время документ могут внести в Госдуму, заявил замглавы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов («Единая Россия»).

Ольга Зенькович ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Разработан закон о ветеринарной безопасности, который на сегодняшний день снимает один из самых главных вопросов: каким образом будет осуществляться учет и идентификация животных в субъектах», — рассказал Панов РИА Новости.

По словам депутата, законопроект предусматривает плату за регистрацию питомца, однако о какой сумме может идти речь, пока неизвестно. Также документ будет оговаривать переходный период, в течение которого владельцы животных должны будут пройти регистрацию.

Здесь возможен один из двух вариантов — чипирование питомца с занесением в государственный реестр либо просто фиксация факта владения животным в реестре. Хозяин питомца добровольно выберет способ регистрации.

Панов напомнил, что в 2015 году в рамках закона «О ветеринарии» были введены положения, предусматривающие учет и идентификацию домашних кошек и собак. Однако подзаконный акт, который бы определял способ учета питомцев, принят не был. Теперь же соответствующая норма может быть принята.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме идет работа над законопроектом «Об ответственном обращении с животными» — документ готовится ко второму чтению. Предлагаемые Минсельхозом поправки о регистрации домашних животных планируется обсудить в рамках работы над инициативой.