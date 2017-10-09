Вашингтон, 9 октября, 2017, 03:48 — ИА Регнум. Для американских граждан временно ограничена возможность получения турецких неиммиграционных виз. Соответствующее заявление опубликовано в микроблоге дипломатической миссии Турции в США.

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«Последние события заставили правительство Турции пересмотреть вопрос об обязательствах правительства США в отношении безопасности дипмиссий Турции и их персонала», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Отмечается, что для сведения к минимуму числа посетителей посольства и консульств Турции в США все неиммиграционные визовые услуги приостановлены. О сроке действия ограничений ничего не говорится.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября посольство США в Анкаре объявило о том, что во всех американских дипмиссиях на территории Турции приостановлена выдача неиммиграционных виз. Формулировки, использованные в этой связи американскими и турецкими дипломатами, идентичны.

Решение американской стороны о приостановке выдачи виз гражданам Турции последовало за арестом в Стамбуле сотрудника генконсульства США Метина Топуза. Турецкая сторона обвиняет дипломата в подрыве конституционного строя страны, шпионаже и попытке свергнуть правительство.

По данным прокуратуры, Топуз был связан с бывшим прокурором Турции Зекерией Озом и сотрудниками полиции, которые занимались расследованием коррупции в высших эшелонах власти. Инициатором этого процесса выступил, предположительно, Фетхуллах Гюлен — оппозиционный проповедник, которого в Анкаре считают стоящим за попыткой государственного переворота в июле 2016 года.

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