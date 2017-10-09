Москва, 9 октября, 2017, 03:26 — ИА Регнум. Национальный стандарт на пищевую соль может быть заменен ГОСТом, в котором не будет привычного термина «поваренная». Проект документа подготовлен ассоциацией «Руспродсоюз», пишут 9 октября «Известия».

Соль

В настоящее время почти вся соль, продающаяся в России, маркирована термином «поваренная». Это слово указывает на конкретный метод получения соли, хотя продукция может производиться одним из нескольких способов, пояснил директор по GR «Руспродсоюза» Алексей Тюник.

«Термин искажает смысл названия продукта, вызывает массу вопросов. Поваренной раньше называли ту соль, которая получена путем солеварения. Но при этом сейчас такой термин можно встретить на упаковке с продукцией, которая получена и другим способом», — отметил он.

Соль получают также путем выпаривания из природных водных растворов или дробления минерального сырья. Слово «поваренная» производители оставляют на упаковке «по традиции», характеристикой продукта оно не является.

По новому ГОСТу продукт будет называться «Соль пищевая». Проект документа также предусматривает расширение допустимой цветовой палитры для соли первого и второго сортов. Производители смогут выпускать соль бежевого оттенка.

Обогащать соль йодом можно будет только с помощью йодата калия (KIO3). Предполагается, что новый ГОСТ Росстандарт должен одобрить в ноябре.

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