Лондон, 8 октября, 2017, 17:30 — ИА Регнум. Лондонец Эндрю Картрайт на страницах издания The Telegraph разместил поздравление в адрес российского президента по случаю его 65-летия.

Kremlin.ru Президент России В.В.Путин

«Будучи британским гражданином и всё еще гражданином страны — члена ЕС, я хотел бы выразить вам глубочайшее уважение как миротворцу, как президенту и лидеру страны, которая играет важную роль на сегодняшней неспокойной международной арене», — написал британец по имени Эндрю Картрайт.

Он разместил свое поздравление на странице газеты The Telegraph, на которой читатели могут поздравить своих близких — или любого другого человека, к которому они испытывают уважение.

Британец подчеркнул, обращаясь к лидеру России: «В то время, когда угрозы стабильности цивилизованного общества возникают и развиваются в разных районах мира, вы не боитесь взять на себя ответственность и встать на сторону здравого смысла, разума и справедливости.

Я хотел бы поздравить вас с днем рождения и пожелать оставаться сильным, честным и справедливым. С днем рождения, Владимир! С наилучшими пожеланиями, Эндрю Картрайт».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, издание The Telegraph накануне назвало Владимира Путина активным человеком (action man).

Газета опубликовала соответствующих фотографий: на снимках показан активный отдых российского лидера — на рыбалке, в тайге и в спортивном зале.

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