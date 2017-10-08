Тбилиси, 8 октября, 2017, 15:27 — ИА Регнум. Специальное заседание совета министров иностранных дел стран ГУАМ, посвященное 20-летию учреждения этого объединения, прошло 8 октября в Тбилиси.

Apa.az ГУАМ

По информации МИД Грузии, в нем приняли участие главы внешнеполитических ведомств Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии, а также генсек ГУАМ Алтай Эфендиев.

Как заявил на пресс-конференции после заседания министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе, они наметили планы на будущее, на основании которых будет сформулирована стратегия сотрудничества на следующие 20 лет.

«20 лет назад, когда 4 дружественные страны заложили основы объединения ГУАМ, они поставили перед собой цели содействия миру, стабильности, усиления сотрудничества и экономического развития стран региона и сумели превратить объединение в полноценную региональную организацию, в рамках которой ведется успешное международное сотрудничество», — заявил Джанелидзе.

В конце заседания министры иностранных дел Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии подписали совместное коммюнике, в котором отразили приоритеты, рассмотренные на юбилейном заседании.

Организация ГУАМ была учреждена по инициативе президентов Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии в 1997 году. С 1999 года в ее состав входил и Узбекистан, из-за чего она была переименована в ГУУАМ (аббревиатура составлена из первых букв наименований стран-членов организации), но в 2005 году по причине «изменения изначально поставленных задач и целей организации» узбекские власти заявили о выходе из организации.

В мае 2006 года на первом саммите ГУАМ в Киеве было принято решение о реформировании организации, на основании которого она стала именоваться «Организация за демократию и экономическое развитие — ГУАМ».