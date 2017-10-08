Москва, 8 октября, 2017, 12:25 — ИА Регнум. Министерство транспорта Российской Федерации сообщило, что обанкротившаяся авиакомпания «ВИМ-Авиа» завершила активную фазу перевозок пассажиров. Об этом сегодня, 8 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

Rschider Самолёт авиакомпании «ВИМ-Авиа»

Сообщается, что 7 октября «ВИМ-Авиа» выполнила восемь рейсов, которыми были перевезены 839 человек. Уточняется, что полёты осуществлялись из городов Римини и Брюссель во «Внуково», а также из «Внуково» в Магадан и китайский Сиань.

Теперь авиаперевозичк будет выполнять лишь единичные регулярные рейсыдо 15 октября в города Дальнего Востока.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прекращение чартерных рейсов «ВИМ-Авиа» было анонсировано 25 октября 2017 года. Авиакомпания, продавшая сотни тысяч авиабилетов, заявила о кризисной ситуации и невозможности погасить долги перед аэропортами.

Клиенты «ВИМ-Авиа» неожиданно оказались без авиаперевозчика, в общей сложности число пострадавших составило десятки тысяч. В отношении руководства компании было возбуждено уголовное дело. Владельцы компании скрылись за рубежом.

Дальнейшая судьба «ВИМ-Авиа» пока не предопределена. Либо в отношении компании будет проведена процедура банкротства и её активы заберут кредиторы, либо она будет продана кому-то из участников рынка, если он захочет взять на себя долговые обязательства авиаперевозчика.