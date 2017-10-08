Ростов-на-Дону, 8 октября, 2017, 10:45 — ИА Регнум. Два региональных отделения политических партий России пытаются вернуть прямые выборы мэра Ростова-на-Дону и глав районов Донского региона. Региональное отделение «Партии роста» подало в избирком ходатайство о проведении областного референдума за прямые выборы градоначальников и глав муниципалитетов. Несколько иным путём хочет добиться этой же цели региональное отделение партии «Справедливая Россия», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Ростовская-на-Дону дума

«Один из путей возвращения прямых выборов мэров городов — это проведение референдума. Для того, чтобы его провести в Ростовской области, нужно собрать как минимум 60 тыс. подписей. И референдум должен быть посвящён изменению областного закона», — отметил депутат Ростовской-на-Дону городской думы («Справедливая Россия») Анатолий Котляров.

По его мнению, возврат прямых выборов мэров возможен и необходим. Но попытки некоторых активистов внести изменения по уставу города Ростова-на-Дону тщетны, так как этот документ соответствует областному закону. Следовательно, чтобы изменить устав города-миллионника, нужно изменить региональный закон.

«Но есть более простой путь. Если мы соберём 20 тыс. подписей, и будет создана инициативная группа по изменению областного закона, тогда не надо проводить референдумы в городах региона. В этом случае будет изменён региональный документ, который, в свою очередь, повлечёт изменения в устав города. И вновь будет возвращена процедура прямых выборов. Инициативная группа в избирательной комиссии Дона уже работает. В ближайшее время она получит право собирать подписи», — сказал Анатолий Котляров.

Стоит отметить, что процедуру прямого волеизъявления граждан в выборе мэров также хотят вернуть в Иркутске, Пскове, Великом Новгороде, Ярославле, Твери. Считают необходимым прямое голосование в Оренбуржье, Крыму.

Об идее проведения референдума на Дону в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказался директор института социологии и регионоведения Южного федерального университета Антон Сериков.

«Идеи подобных референдумов появились не только в нашем регионе. Московская областная дума отклонила подобное предложение, наши южные соседи из Краснодара пока, как и мы, раздумывают. На мой взгляд, отдельный референдум по возвращению прямых выборов глав муниципальных образований в Ростовской области проводить не имеет смысла. Это затратное мероприятие, которое может не собрать необходимого количества участников, и тогда оно будет проведено зря. Хочу напомнить, как до возникновения Единого дня голосования с трудом собирали избирателей на различные голосования в течение года, подобное может повториться и с этим референдумом», — не исключает такого поворота событий эксперт.

Исследования, в которых бы у жителей Донского края напрямую спрашивали, хотят ли они участвовать в выборах глав муниципальных образований, университет не проводил, но есть результаты опросов, которые косвенно дают ответ.

«Наши респонденты весьма скептически оценивают свои возможности повлиять на политику, в том числе с помощью участия в выборах. Так, 15% опрашиваемых в той или иной степени уверены в своей возможности влиять на политику государства в целом, 20% — на политику региональных и 25% — местных властей. Таким образом, только 1 из 4 высоко оценивает свои возможности изменить власть на муниципальном уровне. Как показывает практика, выборы не всегда являются инструментом, который помогает наиболее достойным занять искомое место. Часто приходят к власти люди, которые могут временно «купить» симпатии избирателей или прийти на волне протестных настроений и потом не справиться с выполнением провозглашенных обещаний, как это уже было у нас в регионе (эксперт привёл в пример Таганрог и Новочеркасск, — прим. ИА REGNUM ). Хотя контроль за деятельностью муниципальной власти ввести необходимо, важно, чтобы жители могли оценить эффективность работы чиновников и те понимали, что должны работать с учетом мнения и интересов местного сообщества, а не вышестоящего начальства или бизнес-структур», — подчеркнул Антон Сериков.

По мнению ростовского политтехнолога Сергея Смирнова, назначение глав администраций городов (сити-менеджеров) заключает в себе практически такую же процедуру, как и волеизъявление горожан. То есть выбор делают депутаты городских дум — народные избранники, которых выбирают жители городов и районов в ходе голосования. Также эксперт считает, что прямые выборы градоначальников здорово ударят по региональному бюджету, так как эта процедура в разы затратнее.

Напомним, в Ростове-на-Дону и области прямые выборы мэров были отменены в 2014 году. После изменения областного законодательства главы муниципалитетов избираются из составов представительных органов. А вот руководят администрациями муниципалитетов назначенцы по контракту, прошедшие конкурсный отбор.

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Первым сити-менеджером южной столицы был назначен бывший вице-губернатор Ростовской области Сергей Горбань, чья деятельность на этом посту была отмечена не с лучшей стороны. Да и вообще за два года применения новой модели местного самоуправления система была реализована невнятно.

Такое мнение год назад высказывал ростовский политолог Юрий Гиренко. Он считал, что основная цель системы «двоевластия» — подконтрольность региональным чиновникам, возможность воздействия региона на муниципалитет. Такая задача стоит, прежде всего, для того, чтобы избежать войны между губернатором и мэром. И попытка разделить политику и хозяйствование была связана именно с назревшими конфликтами.

«На мой взгляд, сама идея была не очень хорошо придумана и не очень хорошо обоснована. Во-первых, произошла очень серьезная делегитимизация местной власти. Глава города не избирается горожанами, а избирается депутатами, он один из них. То есть он не воспринимается как полновесный руководитель города. Глава администрации назначается путем сложной процедуры и тоже не воспринимается как легитимный руководитель. Кто из них главнее — непонятно. А в нашей административной традиции, когда нет единоличного руководителя, начинается разброд и шатание, и это не способствует решению тех задач, которые возложены на местное самоуправление», — отмечал Юрий Гиренко.

Что касается эффективности работы самой администрации, то, по мнению эксперта, здесь велик риск большой бесконтрольности, которая и проявлялась во время существования мэрской системы, но не так явно. Теперь же глава администрации, по большому счету, может делать всё, что угодно. Возможности корректировать его действия у думы весьма ограничены.

Полномочия мэра города включали в себя и политическую, и хозяйственную составляющие. Мэр был более полновластной и легитимной фигурой, он был главным человеком в городе, он подписывал решения гордумы, то есть стоял во главе представительной власти, и он же руководил администрацией. Сейчас эти две функции разведены, и насколько эта система заработала эффективно — вопрос спорный.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Горбаня сменил ушедший с поста министра транспорта региона Виталий Кушнарев. О результатах его деятельности говорить пока рано.