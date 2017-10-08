Вашингтон, 8 октября, 2017, 07:48 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп считает, что Исламская Республика Иран финансирует Корейскую Народно-Демократическую Республику, ведёт «незаконную» торговлю с этой страной, а также нарушает положения ядерной сделки. Об этом американский президент заявил в интервью телеканалу TBN, опубликованному сегодня, 8 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Али Хаменеи

«Я убежден, что они (иранцы — ИА REGNUM ) финансируют Северную Корею, я убежден, что они торгуют с Северной Кореей, я убежден, что они ведут дела с Северной Кореей, и это абсолютно недопустимо. Это не относится к сделке, но, с моей точки зрения, относится: это называется духом соглашения», — заявил Трамп.

Трамп не дал прямого ответа на вопрос: будут ли США и дальше соблюдать условия ядерной сделки с Ираном. Он заявил, что в скором времени примет соответствующее решение, и тогда судьба Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) станет ясна.

«Вы увидите, что я сделаю в обозримом будущем. Могу сказать, что Иран — плохой игрок, и обращаться с ним будут соответствующим образом», — сказал Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в американской демократической прессе уже стала появляться информация о том, что Трамп якобы намерен отказаться от выполнения СВПД по ядерной программе Ирана. Анонимные источники указывают, что Трамп в скором времени объявит о противоречии СВПД национальным интересам Соединенных Штатов.

Напомним, соглашения по иранскому атому удалось достичь при предыдущей администрации президента США Барака Обамы. Долгие переговоры по проблеме ядерной программы Ирана удалось довести до логического конца, согласно которому, Тегеран отказывается от военной составляющей своей ядерной программы, но может и дальше развивать мирный атом под контролем МАГАТЭ.

Но с приходом в Белый дом Трампа ситуация изменилась. Поскольку Трамп во многом ориентируется на Израиль (Обама — ненавидел Израиль и его премьер-министра Биньямина Нетаньяху), то автоматически возобновилось противостояние США с Ираном. Судьба ядерной сделки оказалась под угрозой, так как США просто не соблюдают её условия и не снимают санкции с Ирана.