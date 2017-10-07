Санкт-Петербург, 7 октября, 2017, 22:09 — ИА Регнум. Полиция задержала в центре Санкт-Петербурга 38 человек, нарушивших правила дорожного движения (ПДД) в субботу в ходе несанкционированного шествия по Литейному проспекту. Все нарушители отпущены после устного предупреждения, сообщают в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Petar Milošević Бойцы ОМОН

«Около 18:20 мск на Марсовом поле собрались около тысячи человек, через некоторое время они пошли в сторону Литейного проспекта, — сказал представитель полиции. — В процессе движения часть граждан вышла на проезжую часть, тем самым нарушив закон, несмотря на предупреждения полиции по громкой связи. В результате 38 человек были доставлены в отдел полиции за выход на проезжую часть», — цитирует ТАСС слова представителя ведомства.