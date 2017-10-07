Тегеран, 7 октября, 2017, 21:13 — ИА Регнум. Власти США не смогут лишить Иран выгоды от ядерной сделки. Об этом, как передает агентство Tasnim, сообщил президент Ирана Хасан Рухани, выступая в Тегеранском университете.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Ни Трамп (президент США Дональд Трамп), ни десятки других Трампов не смогут отнять необратимой выгоды от Совместного всеобъемлющего плана действий (ядерная сделка)», — отметил иранский лидер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не придерживается духа соглашения о мирном характере ядерной программы.

По его словам, власти Ирана «поддерживают терроризм, распространяют насилие, кровопролитие и хаос по всему Ближнему Востоку», поэтому власти США должны положить конец продолжающейся агрессии Ирана и его ядерным амбициям.

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