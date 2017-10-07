Лондон, 7 октября, 2017, 21:04 — ИА Регнум. В заметке в честь дня рождения Владимира Путина британская The Telegraph назвала его активным человеком («аction мan»). Издание опубликовало десятки фотографий, на которых показан активный отдых российского лидера и его интерес ко многим сферам жизни, не связанным с политикой.

Putin.kremlin.ru Владимир Путин

Британская газета The Telegraph назвала президента России Владимира Путина «активным человеком» и опубликовала подборку соответствующих фотографий. Издание отмечает, что в субботу Путин празднует свое 65-летие. На снимках показан активный отдых российского лидера, будь то на рыбалке, в тайге или спортивном зале.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, более десяти президентов поздравили Владимира Путина с днем рождения, Общероссийский народный фронт запустил на своем сайте генератор поздравлений Президента РФ в его день рождения.

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