Бишкек, 7 октября, 2017, 16:09 — ИА Регнум. По факту ДТП, в котором погиб вице-премьер-министр Киргизии Темир Джумакадыров, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в субботу, 7 октября, на сайте МВД республики.

President.kg Темир Джумакадыров

«По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 281 ч.3 УК Киргизской Республики (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель нескольких лиц)», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники специальных служб, которые проводят все необходимые действия в целях полного и всестороннего установления обстоятельств произошедшей аварии.

По предварительным данным, столкновение легкового автомобиля и грузовика «КАМАЗ» произошло в результате грубого нарушения правил дорожного движения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 октября вице-премьер-министр Киргизии Темир Джумакадыров погиб в результате автокатастрофы, произошедшей недалеко от Бишкека. Трагедия произошла около 7:30 по местному времени (4:30 мск) в районе села Садовое Московского района.

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