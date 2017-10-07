По факту гибели вице-премьера Киргизии в ДТП возбудили дело
Бишкек, 7 октября, 2017, 16:09 — ИА Регнум. По факту ДТП, в котором погиб вице-премьер-министр Киргизии Темир Джумакадыров, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в субботу, 7 октября, на сайте МВД республики.
«По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 281 ч.3 УК Киргизской Республики (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель нескольких лиц)», — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники специальных служб, которые проводят все необходимые действия в целях полного и всестороннего установления обстоятельств произошедшей аварии.
По предварительным данным, столкновение легкового автомобиля и грузовика «КАМАЗ» произошло в результате грубого нарушения правил дорожного движения.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 октября вице-премьер-министр Киргизии Темир Джумакадыров погиб в результате автокатастрофы, произошедшей недалеко от Бишкека. Трагедия произошла около 7:30 по местному времени (4:30 мск) в районе села Садовое Московского района.
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