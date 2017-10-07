Москва, 7 октября, 2017, 14:39 — ИА Регнум. Президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю его 65-летия позвонили 11 глав других государств, чтобы лично поздравить его. Об этом сегодня, 7 октября, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

«В адрес Владимира Путина поступают многочисленные поздравительные послания и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей международных организаций», — также сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, российского лидера поздравили президент Финляндии Саули Ниинистё, лидер Сербии Александр Вучич и глава Монголии Халтмаагийн Баттулга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня Владимиру Путину исполнилось 65 лет. Свой день рождения он обычно проводит на работе.

Известно, что нынешний российский президент довольно популярен не только в России, но и за рубежом. В честь дня рождения Путина в различных европейских городах, в частности, в Париже, Барселоне и Берлине появились граффити изображающие Путина и подписанные поздравлениями в его адрес.

Кроме того, британские дизайнеры одежды в честь дня рождения Путина выпустили новую модель куртки.