Вашингтон, 7 октября, 2017, 14:25 — ИА Регнум. NASA опубликовало первые инфракрасные изображения спутника Марса, Фобоса. Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA.

Nasa Инфракрасное изображение Фобоса

Фотографии были получены с помощью инструмента THEMIS, который работает в инфракрасном диапазоне и расположен на зонде Mars Odyssey.

Учёные предполагают, что это только первое изображение из серии подобных снимков Фобоса. Далее они планируют получить снимки спутника со всех ракурсов и во все времена суток.

Полученные данные должны помочь установить, как сформировался Фобос, а также оценить, можно ли использовать этот спутник как платформу для будущей космической базы при освоении Марса.