Пекин, 7 октября, 2017, 14:04 — ИА Регнум. Гигантский метеор взорвался в небе над китайской провинцией Юньань. Об этом сообщает Sputnik International.

Метеорит

По информации издания, небесное тело, которое появилось в небе над Китаем, было болидом. Это разновидность метеоров, отличающихся чрезвычайной яркостью.

Метеор вызвал вспышку на ночном небе, которая длилась около пяти секунд. Объект мог упасть в небольшой деревне, расположенной в 25 милях от Шангри-Ла.

Сообщается также, что падение болида сопровождалось взрывом, который равносилен детонации 540 тонн тротила.