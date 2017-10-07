* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 7 октября, 2017, 10:42 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации заявило об уничтожении в Сирийской Арабской Республике скрывавшихся в течение долгого времени в Ираке влиятельных полевых командиров террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сегодня, 7 октября, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

Mil.ru ВКС РФ

«По информации, полученной по нескольким каналам и подтверждённой «на земле», уничтожены долгое время скрывавшиеся в Ираке влиятельные полевые командиры ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), выходцы из Северного Кавказа: Абу Омар аш-Шишани, Аляуддин аш-Шишани и Салахуддин аш-Шишани», — заявляет Минобороны РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 октября российское военное ведомство заявило об уничтожении командования другой террористической группировки — «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, в последние месяцы сирийская правительственная армия при поддержке Воздушно-космических сил России практически завершила ликвидацию последнего анклава террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии.

Остатки террористы спешно укрываются на сирийской территории, которую успели захватить войска США. Там американцы прикрывают террористов под видом «вооруженной сирийской оппозиции».