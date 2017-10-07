Бишкек, 7 октября, 2017, 09:48 — ИА Регнум. Вице-премьер Киргизии Темир Джумакадыров погиб в результате автокатастрофы, произошедшей недалеко от Бишкека. Об этом сегодня, 7 октября, сообщают киргизские СМИ.

Knews.kg Вице-премьер-министр Темир Джумакадыров

Сообщается, что около 7:30 по местному времени (4:30 мск) в районе села Садовое Московского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Toyota и грузовика «КАМАЗ».

По предварительным данным, грузовой автомобиль «КАМАЗ» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся лоб в лоб с легковой Toyota.

В иномарке находились вице-премьер-министр Темир Джумакадыров, его помощник Нурлан Джамгырчиев и водитель. Все трое погибли.

По данным аппарата правительства Киргизии, Джумакадыров направлялся в Таласскую область республики для проверки готовности региона к выборам президента страны, которые намечены на 15 октября.

ИА REGNUM напоминает, что Темир Джумакадыров занимал пост вице-премьер-министра Киргизии с 26 августа 2017 года. До этого он также работал руководителем Аппарата президента Киргизии (с июля по октябрь 2015 года), секретарем совета обороны Киргизии (с февраля по июль 2015 года и с октября 2015 года по март 2017 года) и секретарем совета безопасности Киргизии (с марта по август 2017 года).