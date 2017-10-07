Москва, 7 октября, 2017, 06:00 — ИА Регнум. Законопроект по предоставлению инвестиционных стимулов разрабатываемому ПАО «НК «Роснефть» Самотлорскому месторождению (Тюменская область) будет представлен до 15 октября, сообщили в управлении информационной политики «Роснефти».

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"По итогам проведенных консультаций, Минфин России в срок до 15 октября 2017 г. представит законопроект по предоставлению инвестиционных стимулов Самотлорскому месторождению ПАО «НК «Роснефть» в форме ежегодного снижения НДПИ в размере 35 млрд. рублей на срок 10 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что разработчик берет на себя расширенные инвестиционные обязательства по долгосрочному росту объемов нефтедобычи, созданию новых рабочих мест развития инфраструктуры в Тюменской области и увеличению поступлений в бюджет.

Игорь Сечин, главный исполнительный директор «Роснефти», заявил:

«Предложенные меры, подготовленные в рамках выполнения поручений президента Российской Федерации по повышению инвестиционной привлекательности «Роснефти» в контексте интегральной приватизационной сделки, позволят нам придать новый импульс развитию одного из крупнейших нефтяных месторождений страны с ощутимым мультипликативным эффектом как для региона, так и для всей российской экономики».

По его словам, программа инвестиций для Самотлора будет утверждена на ближайшем заседании совета директоров «Роснефти».

В свою очередь российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что государству важно было простимулировать инвестиционную активность на одном из крупнейших месторождений «Роснефти». Это выгодно государству.

Отмечается, что нововведения в Налоговый кодекс России планируется осуществить до конца года, чтобы пакет инвестиционных стимулов заработал уже с 1 января 2018 г.

Напомним, Самотлор является крупнейшим в России месторождением нефти. Оно же — шестое по размеру на планете. Основной части месторождения ведет «Роснефть».