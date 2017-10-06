Мюнхен, Германия, 7 октября, 2017, 01:58 — ИА Регнум. Обвинения в участии в незаконной торговле и дачах взяток будут предъявлены европейской авиастроительной компании Airbus, пишет журнал Der Spiegel.

Manatour.fr Сборочный цех компании Аэробус

Уточняется, что делом Airbus занимается прокуратура в городе Мюнхен (Германия). Согласно материалам дела, представители Airbus дали официальным лицам более ста взяток. В общей сложности речь идет о миллионных выплатах.

Германские власти полагают, что торговля самолетами с рядом стран (в числе которых Китай, Казахстан и Индонезия) была проведена через «черные кассы».

Предположительно, парижское отделение Airbus причастно к организации целой сети подставных фирм. Центральным субъектом схемы является компания Vector Aerospace.

Вероятно, взятки перечислялись именно через эти подставные компании, причем получатели находились в Австрии.

Напомним, Airbus является одним из крупнейших авиастроителей мира. Выпускает пассажирские, грузовые и военно-транспортные самолеты.

Штаб-квартира Airbus находится в городе Бланьяк (Франция). Единственным акционером Airbus является компания EADS (Airbus Group).

Китай является одним из импортеров Airbus. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тяньцзине (Китай) открывается новый цех Airbus, в котором будет проходит крупноузловая сборка широкофюзеляжных A330.

Читайте подробнее: Airbus открывает новый сборочный цех в китайском Тяньцзине