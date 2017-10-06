Рим, 6 октября, 2017, 23:41 — ИА Регнум. Матч между сборными Италии и Македонии в рамках 9-го тура квалификации ЧМ-2018 группы G был разыгран на стадионе «Олимпийский стадион». После финального свистка на табло был зафиксирован счет 1:1.

Nazionale Calcio Джорджо Кьеллини

На 40-й минуте защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини открыл счет, замкнув прострел Чиро Иммобиле — 1:0.

На 77-й минуте Александр Трайковски сравнял счет, замкнув заброс Горана Пандева — 1:1.

Статистика матча (Италия/Македония)

Удары 7/8

Удары в створ ¾

Владение 58%/42%

Фолы 12/12

Составы на матч:

Италия: Буффон, Заппакоста, Кьеллини, Дармиан, Барцальи, Бонуччи, Гальярдини, Верди, Инсинье, Пароло, Иммобиле.

Македония: Димитриевски, Муслиу, Алиовски, Ристовски, Хасани, Велковски, Барди, Спировски, Пандев, Радески, Нестеровски.

Главный арбитр матча: Тьяго Маритнс.

Предупреждения: Спировски — 53, Хасани — 61, Пароло — 69.

Голы: Кьеллини 40 — 1:0, Трайковски 77 — 1:1.