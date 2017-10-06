Вашингтон, 7 октября, 2017, 00:03 — ИА Регнум. Правительство США одобрило продажу Саудовской Аравии усовершенствованной системы противоракетной обороны THAAD, говорится в заявлении Государственного департамента США, 6 октября сообщает Agence France-Presse.

Саудит

Стоимость военной сделки между Вашингтоном и Эр-Риядом достигает $15 млрд.

«Эта сделка внесёт свой вклад в продвижение интересов США в сфере национальной безопасности и внешней политики и обеспечит долгосрочную безопасность Саудовской Аравии и региона Персидского залива перед лицом иранской и других региональных угроз», — говорится в заявлении Госдепа.

Напомним, во время официального визита короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда в Москву между двумя странами была достигнута договорённость о поставках Эр-Рияду российской системы ПРО С-400 «Триумф».

В Пентагоне выразили обеспокоенность относительно данного соглашения, заявив, что для отражения общих угроз Саудовской Аравии важно «сохранить оперативную совместимость с оружейными системами США».

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что поставки С-400 в Турцию и Саудовскую Аравию подрывают монополию США в области военных закупок и формирует новую реальность в регионе.