Москва, 6 октября, 2017, 22:59 — ИА Регнум. Правительство одобрило проект закона об ужесточении административной ответственности за неуплату проезда по федеральным трассам для владельцев тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств. Соответствующий документ обнародовала 6 октября пресс-служба кабинета министров.

Platon.ru В офисе «Платон»

В соответствии с поправками штраф для неплательщиков по системе «Платон» увеличивается с нынешних 5 тысяч до 20 тысяч рублей.

Кроме этого проектом предусмотрено увеличение с двух до шести месяцев срока давности привлечения к административной ответственности за соответствующее нарушение.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части совершенствования контрольно-надзорных функций за движением транспортных средств по автомобильным дорогам» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в решении правительства.

Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев в марте 2017 года поручил Минтрансу и Минюсту подготовить предложения об увеличении штрафа за проезд большегрузов по федеральным трассам без регистрации в системе «Платон».

В апреле в системе «Платон» были введены новые тарифы. Плата за каждый пройденный километр федеральной трассы для владельцев 12-тонных грузовиков была увеличена с 1,5 до 1,9 рубля.