Москва, 6 октября, 2017, 21:16 — ИА Регнум. Майор ВСУ Юрий Батурин, имеющий доказательства причастности Киева к крушению лайнера Boeing MH17 в 2014 году в Донбассе, перешел российско-украинскую границу и просит гражданства и защиты в России. Об этом передает телеканал «Звезда» 6 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Место крушения лайнера Boeing MH17

Начальник командного пункта ПВО воинской части 1215 ВСУ перешел границу с личными документами и заявил, что из соображений морали не может больше скрывать информацию о причастности Киева в гибели самолета.

По словам военнослужащего, 17 июля 2014 года, в день крушения авиалайнера, он находился на своем посту под Харьковом. Батурин с помощью средств контроля наблюдал за полетомсамолета и его падением. Объективные данные радаров свидетельствуют о том, что ракета была пущена с территории, подконтрольной Киеву.

После крушения в часть майора ВСУ прибыла колонна сопровождения украинского «Бука». Из личных разговоров с военнослужащими Батурин узнал, что расчет «Бука» находился именно в том месте, которое в ходе расследования «Алмаз-Антей» было определено как место запуска ракеты.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября 2017 года стало известно, что генеральная прокурора ДНР возбудила уголовное дело о крушении Boeing 777 в связи с новыми открывшимися фактами. В распоряжении следствия оказались сведения, которые указывают на то, что пуск ракет ЗРК «Бук» был совершён с территории, которая на момент катастрофы находилась под контролем ВСУ.

Напомним, 17 июля 2014 года потерпел крушение авиалайнер Boeing 777, совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Самолёт упал в районе села Грабово в Донецкой Народной Республике. На борту находились 289 человек. Все они погибли.