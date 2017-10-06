Москва, 6 октября, 2017, 19:37 — ИА Регнум. Проект федерального бюджета на 2018—2020 годы подразумевает увеличение расходов на зарплаты чиновников практически в каждом министерстве. Кроме того, проект госсметы предполагает индексацию зарплат госслужащих, а также депутатов Госдумы и членов Совфеда на 4%, передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября.

Kurer-sreda.ru Кресло чиновника

Между тем изменениями в федеральный бюджет на 2018 год не заложена индексация пенсий для работающих пенсионеров, сообщил ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

«Правило по индексации пенсий для работающих и неработающих мы не предлагаем менять. То, что касается январской индексации — ее предлагается сделать только для неработающих пенсионеров, как это предусмотрено существующим законодательством», — отметил министр.

Таким образом, на повышение выплат на 3,7% смогут претендовать только те пенсионеры, которые отказались работать на пенсии.

Одновременно действующим с 2015 года указом президента зарплата главы государства, министров, а также депутатов и сенаторов не подлежит индексации. Впрочем, если документ не будет пролонгирован, его действие подойдет к концу в 2017 году. Предполагается, что указ о повышении зарплат депутатов в связи с индексацией будет выпущен до того, как утвердят бюджет с индексацией. По закону зарплаты депутатов и сенаторов приравниваются к министерским и утверждаются указом президента.

Чьи зарплаты вырастут

В 2018 году проиндексируют зарплаты всем категориям должностей федеральной государственной гражданской службы, а также лицам, замещающим госдолжности — в том числе судьям, министрам, депутатам, сенаторам и их помощникам, пояснили в Минфине. Этим категориям бюджетников проиндексируют оклады в связи с тем, что у них была заморожена индексация в связи с кризисом до января 2018 года.

Оплату труда сотрудников администрации президента, аппарата правительства и Счетной палаты проект бюджета на 2018 год не предусматривает, кроме того, госсмета не предусматривает индексации окладов по воинским должностям военнослужащих.

Депутаты и сенаторы

Проектом федерального бюджета на 2018—2020 годы на фукционирование Госдумы в 2018 году предлагается выделить 10,93 млрд рублей. Это почти на 1 млрд рублей больше, чем в 2017 году, когда на работу нижней палаты парламента было выделено 10,09 млрд рублей.

На зарплаты депутатам и их помощникам из этой суммы будет направлено порядка 5,3 млрд рублей. В 2017 году на эти цели ушло на 0,45 млрд рублей меньше — порядка 4,85 мдрд рублей.

Расходы на работу Совета Федерации также увеличатся — в 2018 году на эту статью бюджета уйдет 5,9 млрд рублей (против 5,6 млрд рублей в 2017). На зарплату самих сенаторов в 2018 году предполагается выделить 2,15 млрд рублей, что на 0,2 млрд рублей выше, чем в 2017 году (1,95 млрд рублей).

Президент

Согласно проекту федерального бюджета, в 2018 году вырастет и зарплата президента РФ, а также расходы на работу его администрации. Так, если в 2017 году на функционирование Управления делами президента направлено 106,8 млрд рублей, то в 2018 году на эти цели уйдет порядка 113,6 млрд рублей.

По статье «президент РФ», согласно проекту федерального бюджета на 2018 год, будет выделено 137,2 млн рублей. В 2017 году на оплату деятельности главы государства выделялось 91,2 млн рублей.

Федеральные министерства

Расходы на нужды федеральных министерств в 2018 году также будут увеличены, согласно проекту госсметы. Исключение составляют только Министерство энергетики РФ, на нужды которого планируется выделить 14,4 млрд рублей (в 2017 году — 32,4 мдрд рублей), и Министерство спорта, которому в текущей версии госсметы на 2018 год будет выделено 60,8 млрд рублей, что почти на 32 млрд меньше, чем в 2017 году (92,6 млрд рублей).

Остальные министерства в 2018 году смогут рассчитывать на сопоставимые, а чаще большие, чем в 2017 году, перечисления из бюджета. Так, согласно проекту госсметы, наибольшие расходы заложены на функционирование Минфина. Финансовое ведомство в 2018 году получит 5,8 трлн рублей (в 2017 — 5,9 трлн рублей).

На прежнем уровне останется финансирование и для обеспечения работы Минобороны — как и в 2017 году, на это уйдет 1,6 трлн рублей. Сравнительно неизменным останется и размер отчислений на нужды Министерства иностранных дел РФ — 92,4 млрд рублей против 90,9 млрд рублей годом ранее. Текущий вариант бюджета также не предполагает существенного увеличения финансирования для работы Минстроя — как и в 2017 году, ведомство получит порядка 100 млрд рублей.

Минобрнауки в 2018 году получит 416,9 млрд рублей против 401,1 млрд рублей в 2017 году. Расходы на нужды Минсельхоза в 2018 году увеличены на 10 млрд рублей: они составят 223,6 млрд рублей (в 2017 — 213,9 млрд рублей). Примерно на такую же величину вырастут расходы на работу Минтранса (149,7 млрд рублей против 139,1 млрд рублей в 2017) и Минэкономразвития (178,3 млрд рублей против 170,5 млрд рублей в 2017 году).

На нужды Министерства промышленности и торговли в 2018 году уйдет 316,7 млрд рублей, что на 71,1 млрд рублей больше, чем в 2017 году. Министерство здравоохранения в 2018 году получит 213 млрд рублей (в 2017 — 199,5 млрд рублей). Расходы на обеспечение работы Минсвязи вырастут почти на 8 млрд рублей с 12,9 млрд рублей в 2017 году до 20,7 млрд рублей в 2018 году.

В Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в 2018 году поступит примерно тот же объем средств, что и годом ранее — 168,9 млрд рублей (165,9 млрд рублей в 2017 году). При этом на обеспечение работы МВД уйдет 908,8 млрд рублей, что на 30,8 млрд рублей выше, чем в 2017 году.

В Минтруд, согласно проекту федерального бюджета, будет направлено 268,4 млрд рублей (в 2017 году — 262,6 млрд рублей). Минприроды получит 18,3 млрд рублей (в 2017 году — 15,2 млрд рублей). Еще 91,7 млрд рублей предлагается направить на обеспечение работы Минкультуры (в 2017 году — 90,9 млрд рублей).

Проект федерального бюджета на 2018 год также увеличивает финансирование нужд ведомств, занимающихся региональным развитием. Так, на работу Министерства по развития Дальнего Востока уйдет 18,39 млрд рублей (в 2017 году — 17,1 млрд рублей). А на нужды Министерства по делам Северного Кавказа предлагается направить 24,1 млрд рублей, что на 6 млрд рублей больше, чем в 2017 году.

Суды и прокуроры

Расходы на работу судей и генерального прокурора также будут увеличены. Так, Генпрокуратура в 2018 году получит 73,5 млрд рублей, что почти на 4 млрд больше, чем в 2017 году (69,8 млрд рублей). На обеспечение работы Следственного комитета в 2018 году уйдет 40,6 млрд рублей против 39,1 млрд рублей в 2017 году.

На нужды Конституционного суда в проекте федерального бюджета заложена сумма в 681,6 млн рублей, что в целом сопоставимо с данными по 2017 году (641,9 млн рублей). Из этой суммы 140,1 млн рублей будут направлены на зарплаты главы Конституционного суда и судей.

Верховный суд в 2018 году получит 5,1 млрд рублей на обеспечение своего функционирования. В 2017 году суд получил на эти цели 4,8 млрд рублей. На зарплаты судьям ВС уйдет порядка 761,9 млн рублей (в 2017 году — 732,6 млн рублей).

При этом расходы на функционирование Судебного департамента при Верховном суде возрастут почти на 10 млрд рублей. На эту статью в проекте федерального бюджета на 2018 год отведено 195,8 млрд рублей вместо 186,9 млрд рублей в 2017 году.