Ереван, 6 октября, 2017, 18:40 — ИА Регнум. В 2017 году на Армянскую АЭС будет поставлено ключевое оборудование для модернизации машинного зала, в частности турбогенератор, блочный трансформатор и другое оборудование. Об этом было объявлено на пятом заседании совместного Координационного комитета по проекту продления срока эксплуатации энергоблока №2 Армянской АЭС.

Photolure Армянская АЭС

По расчетам российских специалистов, только в 2018 году выполнять работы на станции будут более 600 сотрудников подрядных организаций, в том числе и армянских.

Как сообщили ИА REGNUM в министерстве энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении, в совещании приняли участие представители госкорпорации «Росатом», министерства энергетики и природных ресурсов Республики Армения, Государственного комитета при правительстве Республики Армения по регулированию ядерной безопасности, АО «Русатом Сервис» и ЗАО «Армянская атомная электростанция» (ААЭС). Российскую делегацию возглавил первый заместитель генерального директора — директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров, армянскую — министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Республики Армения Ашот Манукян.

Участники заседания обсудили результаты планово-предупредительного ремонта в 2017 году, а также объем и график работ по замене и модернизации оборудования в 2018 и последующих годах. В рамках совещания была затронута тема сотрудничества в сфере образования, подготовки кадров и взаимодействия с общественностью по приемлемости популяризации атомной энергетики.

Также участники заседания отметили, что для реализации проекта будет воссоздана инфраструктура вблизи АЭС. Уже восстановлен участок железной дороги от Армавира до Ашалуйса, запланирована реконструкция объектов инфраструктуры, в том числе гостиницы в Армавире, где будет проживать персонал, выполняющий работы на АЭС. На территории самой станции будут проведены работы по благоустройству территории.

Ранее в беседе с ИА REGNUM заместитель министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Айк Арутюнян сообщил, что первый этап работ по продлению срока действия Армянской АЭС уже подходит к концу. По его словам, заключено 40 новых соглашений на общую сумму в $140 млн, и работы первого этапа идут полным ходом.

Комментируя замечание о том, что в настоящее время параллельно содействию правительств разных стран в безопасной работе станции в зарубежных СМИ идет новая волна антипропаганды против работы ААЭС, Арутюнян заявил:

«Здесь нет никакой проблемы. Большая часть средств, выделенных на работы по продлению срока службы станции, будет направлена на повышение уровня ее безопасности. Весь процесс находится под жестким контролем МАГАТЭ и иных структур. Так что мы несерьезно относимся ко всякого рода публикациям и заявлениям, которые носят чисто политический характер и не соотносятся с действительностью».

Армянская АЭС, единственная в регионе, была введена в эксплуатацию в 1980 году. После спитакского разрушительного землетрясения работа станции была приостановлена. Повторный запуск АЭС состоялся в ноябре 1995 года. Два энергоблока станции оснащены российскими реакторами ВВЭР-440 первого поколения. Первый энергоблок в настоящее время остановлен, а эксплуатационный ресурс второго, мощностью 400 Мвт, заканчивается в 2019 году. На долю ААЭС приходится до 45% от общей выработки электроэнергии.

В марте 2014 года правительство Армении приняло решение о продлении срока эксплуатации второго энергоблока на 10 лет — до 2026 года. Координацию проекта осуществляет дочерняя структура Госкорпорации «Росатом» — АО «Русатом Сервис». Окончание работ запланировано на 2019 год. Правительство Российской Федерации выделило Армении на эти цели государственный экспортный кредит на сумму $270 млн. и грант в $30 млн. В марте 2015 года был создан Совместный Координационный Комитет (СКК) по реализации программы.

Сотрудничество между «Росатомом» и Республикой Армения успешно развивается на протяжении многих лет. Ключевой проект, реализуемый «Росатомом» на территории Армении — продление срока эксплуатации 2-го энергоблока Армянской АЭС. Также «Росатом» осуществляет поставки топлива для атомной станции. Важное место в двустороннем сотрудничестве занимают совместные проекты в области здравоохранения образования и подготовки кадров для атомной отрасли.