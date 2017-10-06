Ереван, 6 октября, 2017, 17:02 — ИА Регнум. Если мы хотим иметь мир на Кавказе, взаимопомощь, которые позволят снять и политические проблемы, то нам нужно и Кавказ интегрировать в ЕАЭС, сказал советник президента России по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев, отвечая на вопросы журналистов в Ереване.

kremlin.ru Сергей Глазьев

Сергей Глазьев сегодня, 6 октября, принимал участие в Ереване в работах Шестого армяно-российского межрегионального форума «Армения и Россия: все грани партнерства» и Второго международного форума евразийского партнерства.

Отвечая на вопрос о том, может ли быть решён карабахский конфликт, если и Азербайджан войдёт в состав ЕАЭС, Глазьев сказал:

«Я уверен, что если мы сформируем единое экономическое пространство, то у нас между предприятиями, между людьми возникнет долгосрочное сотрудничество, наши деловые круги делают совместный бизнес, у нас начнёт укрепляться взаимное доверие, экономика начнёт идти впереди политики. Если экономика начинает идти впереди политики, возникают дополнительные возможности для решения казалось неразрешимых политических проблем. ЕАЭС значит по меньшей мере снятие таможенных границ. Чем меньше будет у нас границ, тем больше будет возможностей для работы».

В этой связи он отметил, что решение о вхождении Азербайджана в Евразийский экономический союз будет зависеть в том числе от Армении.

«ЕАЭС открыт для всех участников и в данном случае решающее слово будет конечно же за Арменией, потому что мы решения принимаем консенсусом. Раз Армения вошла в Евразийский союз, то Армения имеет возможность», — сказал Глазьев.

Комментируя звучащие с запада заявления о том, что ЕАЭС — это попытка заново создать Советский Союз, Глазьев заявил, что — это полная глупость, о которой сначала говорила госпожа Клинтон [бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон], не вникая в сущность вопроса.

«ЕАЭС строится на принципе ВТО. Это экономическое объединение. У нас нет политического измерения. У нас нет даже общего парламента, как в ЕС, нет пока единой валюты. Наднациональный орган работает исключительно в зоне регулирования взаимной торговли. Это абсолютно стандартная, типичная в современном мире интеграционная модель», — отметил советник президента России.

По его словам, формирование единого правительства не предполагается, Межпарламентская Ассамблея ЕАЭС была распущена, чтобы не создавать у оппонентов подозрений, что Россия собирается восстанавливать единую политическую структуру.

Комментируя недавние обсуждения в парламенте Армении о целесообразности выхода Армении из ЕАЭС, Глазьев сказал, что это какая-то политическая конъюнктура, люди хотят привлечь к себе внимание, потому что экономически участие Армении в ЕАЭС очень выгодно.

«Если бы Армения не была в ЕАЭС, ситуация была бы хуже. Люди иногда связывают некоторое падение экономической активности и доходов, которое произошло после начала глобального финансового кризиса с евразийской интеграцией. Это ложная интерпретация», — отметил Глазьев.

По его словам, ЕАЭС — это добровольное объединение, в отличии от ЕС, где стоило Януковичу отказаться от подписания губительной для Украины ассоциации с ЕС, как его тут же силой свергли. По мнению Глаьева, если бы не это, то Украина сейчас была бы в ЕАЭС и имела бы не минус 30% ВВП, а плюс 10.