Нижний Новгород, 6 октября, 2017, 16:50 — ИА Регнум. Энергетики намерены вновь ограничить подачу электроэнергии МП «Нижегородэлектротранс». В ПАО ГК «ТНС энерго» говорят, что это муниципальное предприятие неоднократно нарушало платежную дисциплину при расчетах за потребленную электроэнергию, что привело к возникновению задолженности перед поставщиком.

Андрей Репин ИА REGNUM Нижегородские трамваи

По данным энергетиков, на 2 октября 2017 года задолженность МП «Нижегородэлектротранс» перед ПАО ГК «ТНС энерго» составляет 71,9 млн рублей, в том числе просроченная — 46,9 млн рублей. Неоплаченным является потребление электроэнергии за 3,5 месяца.

В связи с невыполнением МП «Нижегородэлектротранс» согласованного графика погашения задолженности и текущих платежей, ПАО ГК «ТНС энерго» вынуждено инициировать процедуру введения ограничения режима потребления энергопринимающих устройств транспортного предприятия.

Вся процедура будет проведена в строгом соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, отметили в компании.

В случае неисполнения обязательств по оплате потреблённой электроэнергии процедура ограничения энергопотребления будет введена в отношении МП «Нижегородэлектротранс» с 16 октября 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, это не первый случай, когда энергетики вынуждены «выбивать» из «Нижегородэлектротранса» деньги за потребленную электроэнергию.

Аналогичная ситуация сложилась в Нижнем Новгороде в декабре 2015 года. Тогда в городе были введены ограничения в работе электротранспорта — на линии не вышло две трети подвижного состава. Общий объем задолженности «Нижегородэлектротранса» перед энергетиками на тот момент составил более 160 млн рублей.

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Администрации города удалось договориться с энергетиками о возобновлении энергоснабжения муниципального транспорта, пообещав частично погасить задолженность. Город взял на себя обязательства выплатить еще 40 млн рублей из суммы образовавшегося долга. Но слова своего чиновники из нижегородской мэрии не сдержали.

В середине января 2016 года «ТНС Энерго» обещает вновь заявило о возможном ограничении подачу электроэнергии нижегородскому электротранспорту и обвинило администрацию города в нарушении договоренностей по погашению задолженности.

По данным энергетиков, на эту дату из обещанных 40 млн рублей администрация города перечислила энергетикам всего 13,7 млн. рублей. Общий долг МП «Нижегородэлектротранс» составлял более 157,7 млн рублей, а долг МП «Нижегородское метро» — почти 99 млн рублей.