Санкт-Петербург, 6 октября, 2017, 15:58 — ИА Регнум. Скандал вокруг появления сомнительных «списков неугодных» лиц и событий, которых руководство Минкультуры России якобы не хочет видеть в рамках Санкт-Петербургского культурного форума, вызвал недоумение экспертов, возмущение политиков и сарказм у тех, кто попал в эти списки.

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовая площадь

Пятого октября с подачи главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова в интернете получил распространение документ, якобы подписанный первым заместителем министра культуры РФ Владимиром Аристарховым. В бумаге говорится о «нецелесообразности» приглашения на VI Санкт-Петербургский международный культурный форум 2017 года некоторых российских и зарубежных деятелей культуры и искусства, в том числе режиссера Александра Сокурова и писателя Бориса Акунина.

Пресс-секретарь министра культуры Ирина Казначеева в тот же день выразила свое удивление в связи с распространившейся скандальной информацией и заявила СМИ, что этого документа «никто никогда не видел», и все упомянутые в нём личности приглашены на Культурный форум.

Тем не менее сегодня, 6 октября, в продолжение этой дурно пахнущей истории Венедиктов опубликовал якобы также утвержденный Аристарховым список «нецелесообразных» для проведения «под эгидой» предстоящего форума культурных мероприятий. В этот список по совершенно непонятному критерию оказались включены премьеры нескольких спектаклей на сцене ведущих петербургских театров, церемония вручения премии имени Сергея Курехина, разнообразные театральные и кинофестивали.

Журналист Юрий Сапрыкин, бывший главный редактор журнала «Афиша», в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM подчеркнул отсутствие какого либо рационального объяснения того, что объединяет включенные в «черные списки» проекты и деятелей культуры.

«Логику тут искать невозможно. Что общего у Дэни Бойла с Борисом Акуниным? Как в одном списке оказываются Акунин, который говорит, что он не хотел бы приезжать в Россию, и Александр Сокуров, который регулярно посещает представительные собрания, включая встречи с президентом страны?» — удивляется эксперт.

Непонятен и статус этих «черных списков», добавляет Сапрыкин:

«Министерство культуры эмоционально опровергает само наличие таких документов. Я охотно верю, что начальство могло попросить кого-то не приглашать на форум. Но «официальный вид» бумаг, с подписями и печатями, кажется не очень правдоподобным. Не могу быть на сто процентов уверенным, что это фейк, но очевидно, что в худшем случае перед нами — бюрократические бумаги, составленные мелким чиновником, который упомянул в этом перечне всех, кто показался ему хоть сколько-нибудь подозрительным».

Депутат петербургского Законодательного собрания, председатель комиссии по образованию, культуре и науке Максим Резник («Партия роста») возмущен пусть даже гипотетическими ограничениями, с которыми могут столкнуться известные деятели культуры на Международном культурном форуме в Петербурге. По словам Резника, ранее город не сталкивался со «списками неугодных».

«В прошлом я такого не помню. Думаю, что мысли об этом были и раньше, но оформлены на бумагу они впервые. Это кристаллизация маразма из жидкой формы в твердую. Понятно, что никто и раньше в среде Владимира Мединского не мечтал видеть на форуме Акунина, а если бы не пришел Сокуров, то никто бы не расстроился. Но списки с советских времен не составляли, да и то — я это знаю по школьным учебникам», — сказал Резник.

Заметим, в список из 12 «нецелесообразных лиц» попали также режиссеры Энг Ли, Дэнни Бойл, киноведы Андрей Плахов, Любовь Аркус, журналистка Фёкла Толстая и другие деятели.

«Общая атмосфера способствует таким новшествам. Особенно подобное возмутительно в гуманитарном пространстве, конечно», — добавил Максим Резник.

Один из тех, кто оказался в списке, кинокритик Андрей Плахов, на своей странице в Facebook признался, что у него и Любови Аркус «крамольный» список вызвал горделивый смех.

«Ну ладно, Борис Акунин, Александр Сокуров, Фекла Толстая и даже мы с Любой, возможно, чем-то и заслужили <…> А вот каким боком туда попали знаменитый английский кинорежиссер Денни Бойл, его не менее знаменитый китайско-американский коллега Энг Ли и швейцарский театральный режиссер Кристоф Марталер — это уже вопросы к психиатру. Страшно подумать, что чувствуют эти люди, которых лишили возможности засветиться на петербургском форуме. А вдруг это начало конца их успешной карьеры?» — саркастически заметил Плахов.

Он высказал предположение о том, «сколько еще подобной бумажной хрени плодится в кабинетах наших министерств и ведомств». «Впрочем, похоже, существование этого, с позволения сказать, документа будет дезавуировано на официальном уровне. Ну что ж, будем считать, что пранкер Вован пошутил», — добавил кинокритик.

VI Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 16 по 18 ноября.