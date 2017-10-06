Рим, 6 октября, 2017, 14:54 — ИА Регнум. В Италии прокатилась волна манифестаций в поддержку закона о гражданстве для детей мигрантов. 5 октября сотни учителей объявили голодовку, объясняя свою позицию тем, что они не могут преподавать основы конституции и гражданских прав детям, которым в этих же правах отказывают. Об этом 6 октября пишут итальянские СМИ. Более 70 парламентариев Италии и министр транспорта присоединились к протесту.

Freedom House Мигранты

«Нам не нужно бояться детей, мы должны им помочь интегрироваться. Это голосование на совести каждого парламентария», — заявил министр инфраструктуры и транспорта Грациано Дельрио в телевизионной передаче «Porta a Porta».

«Я не знаю, будет ли большинство или нет. Если мы этого не сделаем, то аминь. Но я заинтересован в проведении мотивированных, мирных дебатов. Продемонстрируем, что мы великая страна», — призвал политик.

На 13 октября объявлена всеобщая манифестация учителей, студентов и родителей, которые отправятся на площадь Монтечиторио в Риме перед палатой депутатов Италии, чтобы попросить одобрить закон.

Следует отметить, что проект закона о гражданстве детям мигрантов был представлен в Сенат почти два года назад, в начале июня демократическая партия предложила внести изменения в закон и давать гражданство второму поколению мигрантов по принципу «ius soli» — только на основании рождения в стране.

Закон вызвал большие споры, а комитет по конституционным делам так и не смог завершить работу по тексту закона из-за многочисленных представленных поправок, которые составляют почти 50 000.

Обсуждение закона не было включено в календарь обсуждений в палате депутатов во время последней конференции от 27 сентября. Но некоторые парламентарии не сдаются и собирают индивидуальные подписи тех, кто готов проголосовать «за».