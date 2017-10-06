Минск, 6 октября, 2017, 12:47 — ИА Регнум. Руководство Всемирной торговой организации окажет необходимую поддержку Белоруссии для завершения переговоров в ближайшем будущем. Об этом 5 октября заявил заместитель генерального директора ВТО Алан Вулфф, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

Jonathan McIntosh Протест против вступления в ВТО. Джакарта. Индонезия

5 октября состоялась встреча Вулффа с Постоянным представителем Белоруссии при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрием Амбразевичем.

Амбразевич поздравил Вулффа с назначением на должность и выразил надежду на продуктивное сотрудничество, в том числе в процессе подготовки присоединения Белоруссии к ВТО.

Стороны обменялись мнениями об экономической ситуации в Республике Беларусь, итогах 9-го заседания Рабочей группы ВТО по присоединению Белоруссии и дальнейшем сотрудничестве.

Также стороны договорились о регулярном взаимодействии, в том числе в рамках подготовки к 11-й Министерской конференции ВТО.

Напомним, глава МИД Белоруссии Владимир Макей 3 октября заявил, что в скором времени Белоруссия может присоединиться к ВТО, поскольку переговорный процесс по этому вопросу получил новый импульс. Он отметил, что Белоруссия проделала большую работу, чтобы присоединиться к ВТО.